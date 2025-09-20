OM : Le prochain club de De Zerbi annoncé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille en 2024, Roberto De Zerbi s’est imposé comme l’un des entraîneurs les plus marquants du championnat de France. Engagé jusqu’en 2027, il incarne à la fois l’ambition et la passion d’un projet construit autour de lui. Pour le 10Sport.com, Salim Lamrani a évoqué l’avenir du technicien italien.

Roberto De Zerbi n’est pas un entraîneur de passage. Recruté à l’été 2024 pour incarner la reconstruction marseillaise, il a rapidement trouvé ses marques dans un environnement réputé aussi exigeant que bouillonnant. Son contrat, qui court jusqu’en 2027, traduit la volonté de l’OM de s’inscrire dans un cycle de moyen terme, rare sur la Canebière.

Le souhait de Lamrani Auteur du livre le football selon Roberto de Zerbi, Salim Lamrani espère que cette collaboration avec l’OM se poursuivra encore pendant de nombreux mois. « J’espère qu’il pourra effectuer un cycle complet à l’Olympique de Marseille, de trois ou quatre ans, afin d’obtenir la stabilité indispensable pour permettre au club de grandir et de se qualifier chaque année pour la Ligue des champions. En outre, son football offensif correspond à l’ADN du club et à la devise « Droit au but » » a-t-il confié au 10Sport.com.