OM : La violente bagarre qui se termine avec «un coquard» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers jours, l’OM a été secoué par la violente bagarre dans les vestiaires entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Mais voilà que ce n’est pas la première fois qu’une telle altercation éclate au sein du club phocéen. Du temps où il se trouvait à Marseille, Steeve Elana avait notamment pu assister à une autre confrontation féroce.

Dès la 1ère journée de Ligue 1, ça a explosé à l’OM. En effet, après la défaite face à Rennes (1-0), Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains. S’il était initialement question d’un simple accrochage entre le Français et l’Anglais, Pablo Longoria avait par la suite évoqué « un événement d'une gravité et d'une violence extrêmes, quelque chose d’inouï », obligeant même le club phocéen à réagir avec force en plaçant les deux joueurs sur la liste des transferts. Mais voilà que ce n’est pas la première fois qu’un tel événement arrive dans le vestiaire de l’OM.

« Ils commencé à se chauffer » Présent à l’OM entre 1999 et 2001, Steeve Elana avait déjà à l’époque assisté à une violente altercation entre deux joueurs olympiens. En effet, dans une récente interview pour L’Equipe, le gardien passé par la suite par Brest et le LOSC avait révélé : « La plus grosse dispute ? Celle qui m'a le plus marqué, c'est à l'OM. Je m'entraînais avec les pros (2000) et, dans un jeu réduit, Cyrille Pouget et Fred Brando ont commencé à se chauffer, alors qu'ils étaient dans la même équipe ».