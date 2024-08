OM - Greenwood : L’énorme mea culpa après la polémique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’occasion de son transfert à l’OM, Mason Greenwood avait ravivé la polémique le concernant suite aux accusations de violence conjugale dont il avait fait l’objet. C’est également dans ce contexte que ces derniers jours, une Une de L’Equipe avait déclenché une vague des réactions négatives. Le quotidien sportif s’est alors expliqué.

Cet été, l’OM n’a pas hésité à dépenser plus de 30M€ pour recruter Mason Greenwood, passant même au-delà de la polémique entourant l’Anglais. En effet, son arrivée était loin de faire l’unanimité à Marseille étant donné les accusations de violences conjugales par le passé. Greenwood a tout de même posé ses valises à l’OM et dernièrement, c’est L’Equipe qui a ravivé la polémique avait sa Une titrée : « OM-Greenwood, l’amour sans condition ».

OM : La condition obligatoire pour ce transfert à Marseille https://t.co/wHrUCnNjaD pic.twitter.com/8tRo1f0WPc — le10sport (@le10sport) August 28, 2024

« Le choix des mots employés n'était pas le bon »

Cette Une de L’Equipe a fait énormément polémique. En conséquent, le quotidien sportif s’est expliqué ce mercredi, lâchant alors : « Notre une de mardi consacrée à Mason Greenwood a suscité de nombreuses réactions indignées. Le choix des mots employés n'était pas le bon, compte tenu des violences conjugales qui sont reprochées au joueur anglais de l’OM. Notre une de mardi consacrée à Mason Greenwood a suscité de nombreuses réactions indignées. Quand une une est à ce point mal comprise, c'est qu'elle est ratée. L'idée était de décrire en trois pages (dont la une) comment Mason Greenwood avait réussi ses débuts sportifs avec l'OM, et comment ses trois buts en deux matches lui valaient « l'amour sans condition » de son club et d'une très grande majorité de ses supporters. « Quitte à oublier une affaire qui continue de ternir sa réputation chez lui, à Manchester », rappelait le sous-titre de une ».

« Cela nous rend tristes et désolés »

« Cet « amour »-là n'est pas et n'a jamais été le nôtre. Depuis qu'il a été question que Mason Greenwood signe à Marseille, nous avons largement évoqué les violences conjugales qui lui sont reprochées. La vidéo et les photos de sa compagne agressée nous ont révulsés. Dans notre édition de mardi, en pages 2-3, nous avons une nouvelle fois rappelé cette affaire sordide. Un article entier rappelait que l'Angleterre n'avait rien pardonné à son ex-enfant prodige. Au-delà du cas Greenwood, la lutte contre toute forme de violences envers les femmes est la nôtre depuis longtemps. Nous y avons consacré de nombreux sujets sur le site, le magazine, la chaîne et le journal, y compris en une. En première page mardi, nous n'avons hélas pas trouvé les bons mots pour poursuivre cet indispensable combat, sur et en dehors des terrains. Cela nous rend tristes et désolés », a-t-il ensuite été précisé.