OM - Greenwood : L’avertissement avant son changement d’équipe ?

Blacklisté en Angleterre depuis les accusations de violences conjugales dont il a fait l'objet, Mason Greenwood aurait entrepris des démarches pour changer de nationalité sportive et jouer pour le pays de son père, la Jamaïque. Mais un ancien des Reggae Boyz a pris la parole pour avertir le staff jamaïcain.

C'est validé sur le plan sportif

« C'est une question très difficile. La réponse la plus évidente pour le football serait : absolument. Grâce à ce qu'il apporte en tant que footballeur, il rend l'équipe de Jamaïque beaucoup plus forte. Mais c'est plus profond que cela. Il y a beaucoup de gens qui ne ressentent pas la même chose pour lui en tant que personne. Cela dépend de ce que la Jamaïque et Steve McClaren veulent faire pour créer une culture au sein de l'équipe internationale. Il est difficile de répondre à cette question. D'un point de vue footballistique, oui, bien sûr, vous voulez Mason Greenwood dans votre équipe parce qu'il vous donne plus de chances de vous qualifier pour la Coupe du monde » a confié Frank Sinclair, ancien international jamaïcain.