OM : Greenwood veut changer d'équipe, il va approcher un ancien du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En grande forme sous le maillot de l'OM, après de graves affaires extra-sportives, Mason Greenwood ne fermerait pas la porte a la sélection jamaïcaine. Mais avant de dire oui aux Reggae Boyz, le joueur voudrait s'entretenir avec Thomas Tuchel, nouvellement nommé à la tête de l'Angleterre, pour connaître ses plans.

De retour à une très bonne forme, Mason Greenwood peut rêver d’un retour en sélection anglaise. Sa dernière convocation remonte à 2020 et son profil avait été totalement écarté en raison des accusations de violence dont il a fait l’objet. Jusqu’à récemment, les Three Lions ne voulaient pas entendre parler de lui. « Mason Greenwood ne fait pas partie des joueurs que nous envisageons. J’ai connaissance de ses performances, mais il n’était pas dans nos plans » avait déclaré Lee Carsley. Mais entre-temps, la Fédération a annoncé l’arrivée de Thomas Tuchel, qui pourrait bien relancer ce dossier.

PSG, OM… Un proche de Pogba lâche une énorme surprise https://t.co/zrV3fLOI6b pic.twitter.com/pKXiabBaRO — le10sport (@le10sport) October 20, 2024

Greenwood veut rencontrer Tuchel

En tout cas, Greenwood serait prêt à discuter avec l’ancien coach du PSG pour en savoir plus sur son projet. « Mason sait que ses chances de jouer à nouveau pour l'Angleterre sont très minces. Mais il veut vérifier avec la FA et Tuchel maintenant qu'il a été nommé, pour voir ce qu'ils en pensent. Il est déterminé à jouer au plus haut niveau et cela signifie la Coupe du Monde.Donc si l'Angleterre ne le veut pas, il ira en Jamaïque et essaiera d'atteindre la Coupe du monde 2026 de cette façon» a confié une source au Sun.

La Jamaïque lui tend les bras

Président de la Fédération jamaïcaine de football, Rudolph Speid a confirmé que des discussions étaient en cours. « Nous essayons toujours de le faire venir, mais les choses sont complexes et il n’est pas facile de parvenir à un accord. Aucun accord n’est un accord tant qu’il n’est pas totalement finalisé, mais nous croisons les doigts et espérons le meilleur » a déclaré le responsable.