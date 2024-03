Luis Enrique : Le PSG sauvé par Tuchel ?

Thomas Bourseau

Le mercato estival approche à grands pas et une nouvelle valse des entraîneurs va avoir lieu. Et notamment au FC Barcelone avec le départ annoncé de Xavi Hernandez. Luis Enrique aurait la cote dans son ancien club, mais le PSG pourrait être sauvé par Thomas Tuchel pour son entraîneur.

En Catalogne, un vent nouveau estival va souffler. Et pour cause, Xavi Hernandez a déjà annoncé son départ du FC Barcelone en fin de saison. Et après ? Place à Luis Enrique ? La Cadena SER et L’Équipe ont tour à tour annoncés en ce début de semaine que l’entraîneur du PSG, passé par le Barça entre 2014 et 2017, avait toujours la cote de l’autre côté des Pyrénées.

Enrique courtisé par le Barça, Tuchel en sauveur ?

Cependant, le PSG pourrait souffler. La cause ? Luis Enrique jurerait pour le moment fidélité au projet sportif du Paris Saint-Germain selon L’Équipe . Et de toute manière, il semblerait que le sauveur du club de la capitale puisse être un entraîneur limogé par les dirigeants parisiens au réveillon de Noël 2020.

Tuchel d’accord pour le FC Barcelone, mais…