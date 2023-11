OM : Gattuso balance une punchline improbable !

Axel Cornic

C’est un bon résultat que l’Olympique de Marseille est allé chercher à l’AEK Athènes ce jeudi (0-2), qui lui permet de prendre la tête du groupe B de Ligue Europa. Gennaro Gattuso était forcément très heureux après la rencontre et il a tenu à féliciter le vestiaire marseillais… à sa manière !

Si en Ligue 1 les choses ne vont pas au mieux, l’OM se rattrape en Ligue Europa, avec une victoire en Grèce qui relance l’optimisme concernant une qualification pour la suite de la compétition. De très bon augure avant le choc face au RC Lens en Ligue 1, qui pourrait permettre aux hommes de Gennaro Gattuso de revenir dans la course pour les qualifications européennes.

«Il brille par son absence» : Il annonce une catastrophe pour l’OM https://t.co/7cvKPeOD9I pic.twitter.com/ueOWcHPJsX — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

« C’est un vestiaire de puta madre »

En marge de cette rencontre, le technicien italien était évidemment très content et il n’a pas mâché ses mots au micro de RMC Sport . « Je suis très content de ce vestiaire, je vais le dire un peu vulgairement: c’est un vestiaire de puta madre (ce qui peut être traduit par ‘un pu**** de bon vestiaire’) » assuré le coach de l’OM.

« C’est une équipe qui travaille avec le cœur et pour moi c’est fondamental »