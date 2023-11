Deschamps se lâche sur l’OM de Gattuso

Hugo Chirossel

Avant son déplacement sur la pelouse de l’AEK Athènes ce jeudi soir, l’OM est pour le moment en tête de son groupe de Ligue Europa. Après avoir été éliminé en troisième tour préliminaire de Ligue des champions, la C3 est devenue un objectif pour les Olympiens, mais peuvent-ils aller au bout sous les ordres de Gennaro Gattuso ? Interrogé à ce sujet, Didier Deschamps ne s’est pas montré très optimiste.

« Demain, ça va être un match très difficile, on aura nos supporters mais ça va être l'enfer pour nous. On sait qu'il faut se donner à 100% pour gagner ici dans ce stade . » En conférence de presse, Gennaro Gattuso a donné le ton avant le déplacement de l’OM sur la pelouse de l’AEK Athènes. Vainqueurs il y a deux semaines lors du match aller (3-1), les Olympiens ont l’opportunité de conforter un peu plus leur première place dans le groupe B en cas de victoire ce jeudi soir.

Incidents : L’OM épargné, le gouvernement Macron est interpellé https://t.co/dW6CeMn8TQ pic.twitter.com/feC1nZe3Be — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

«Pourquoi pas, c’est tout le mal que je lui souhaite»

Éliminé en troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, la Ligue Europa est devenue un objectif pour l’OM après cet échec. De là à imaginer le club marseillais aller jusqu'au bout de cette compétition ? C’est tout ce que souhaite Didier Deschamps à l’OM, même s’il sait que la route est encore longue : « Est-ce que Gattuso peut emmener l’OM jusqu’au bout en Ligue Europa ? Oui, pourquoi pas, c’est tout le mal que je lui souhaite . »

«La route est longue et périlleuse»