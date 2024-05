OM : Gasset annonce une révolution !

Hugo Chirossel

Avant la dernière rencontre de la saison dimanche au Havre, l’OM se déplace sur la pelouse de Reims mercredi, en match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Un match pour lequel Marseille a décidé de changer un peu ses habitudes, comme l’a confié Jean-Louis Gasset ce mardi en conférence de presse.

L’OM n’a plus le droit à l’erreur. Après leur victoire lors de la réception de Lorient dimanche (3-1), les Olympiens doivent enchaîner deux succès à l’extérieur, mercredi à Reims et dimanche au Havre, pour espérer finir à la 6ème place et se qualifier pour une coupe d’Europe.

Mercato : Un attaquant prend rendez-vous avec l’OM ! https://t.co/kDUFTK8Kbb pic.twitter.com/2lP9RJy8js — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

« On va changer un peu les habitudes »

Présent en conférence de presse ce mardi à la veille du déplacement de l’OM à Reims, Jean-Louis Gasset a annoncé quelques changements dans la préparation de cette rencontre : « La recette pour gagner deux matchs d’affilée à l’extérieur ? Déjà on va faire dans l'ordre, on va faire le premier. Donc on va changer un peu les habitudes . »

« Il faut que demain à 23h on soit virtuellement européen »