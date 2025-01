OM, équipe de France… Le clan Zidane annonce son choix !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'envie est toujours présente. Selon un proche de Zinédine Zidane, le champion du monde 1998 n'a pas fait une croix sur l'équipe de France, bien au contraire. Annoncé aux quatre coins de l'Europe, l'ancien coach du Real Madrid espère « boucler la boucle » à partir de 2026 et le départ de Didier Deschamps.

Le PSG, Manchester United, la Juventus et même l’OM en cas de départ de Frank McCourt. Ces dernières années, Zinédine Zidane a fait l’objet de nombreuses spéculations. Mais le champion du monde 1998 n’a pas dit oui au premier venu pour une raison bien précise : l’équipe de France. Pour plusieurs de ses proches, Zidane rêve toujours de la place de Didier Deschamps. Le technicien l’avait répété au cours d’un entretien à L’Equipe en juin 2022.

Zidane avait vendu la mèche

« J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! » avait déclaré Zidane. Depuis, l’envie est toujours présente.

« Un rêve » pour Zidane

Contacté par Le Parisien, un proche de Zidane a confirmé son ambition tricolore. « Les Bleus font partie de son histoire personnelle. Il a envie d’exaucer un rêve. A-t-il toujours autant envie de devenir sélectionneur ? Naturellement, comment peut-on en douter » a confié cette source. En 2026, la porte pourrait bien s’ouvrir.