OM : Du jamais vu, Longoria provoque une scène inédite

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis les accusations de corruption formulées par Pablo Longoria samedi, après la défaite de l’OM sur la pelouse d’Auxerre (3-0), Jérémy Stinat, au sifflet lors de cette rencontre, et plus généralement l’ensemble des arbitres, ont reçu le soutien de nombreux acteurs du monde du football. Des réactions qui contrastent avec l’image qu’ils renvoient habituellement, comme l’a confié Jérémie Pignard.

« On a tous été choqués. » Auprès de L'Équipe, Jérémie Pignard est revenu sur les attaques de Pablo Longoria envers l’arbitrage. « Le président de l’OM a touché à notre famille, celle des arbitres », a confié l’arbitre international français, qui assure que lui comme ses collègues n’ont pas été déstabilisés par cette polémique.

« Cela nous a marqués et déçus »

« Non. Mais cela nous a marqués et déçus. Normalement, on ne dit jamais rien et on subit. Ce n'est pas simple quand cela vient des clubs, des médias, des supporters. Mais ça fait partie du boulot et on est blindés. Mais là, on a estimé que l'on avait des billes pour réagir », a déclaré Jérémie Pignard.

« C'est pourtant très rare que les arbitres soient soutenus… »

« Et on est content de voir que tout le monde est en train de se ranger de notre côté. C'est pourtant très rare que les arbitres soient soutenus… », a ajouté Jérémie Pignard. « Comment on gère la pression ? On est préparés à ça, formés pour. On n'est pas impactés. On arbitre des blancs contre des rouges avec le souci d'être le plus juste techniquement possible. »