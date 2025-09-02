OM : De Zerbi quitte Marseille, un changement est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Initialement prévu pour la mi-juin, « Le football selon Roberto De Zerbi », l’ouvrage signé Salim Lamrani, n’a finalement vu le jour que le 9 juillet. La raison ? Le journaliste attendait les derniers retours de l’entraîneur marseillais, parti aux États-Unis pour rencontrer Frank McCourt. Un contretemps révélateur de l’exigence du technicien italien.

Depuis son arrivée à l’OM l’été dernier, Roberto De Zerbi n’a pas seulement conquis les supporters par son charisme et ses résultats : il a également éveillé la curiosité des observateurs qui suivent de près sa vision du football. Parmi eux, Salim Lamrani, journaliste et grand fan de l’OM, a choisi de lui consacrer un ouvrage intitulé « Le football selon Roberto De Zerbi ».

De Zerbi a dit oui tout de suite ! Dans une interview accordée à Massilia Zone, Lamrani était revenu sur la genèse de ce projet et sur la relation de confiance qui s’est instaurée avec De Zerbi. « Dans notre premier entretien, je lui ai fait part de mon projet. Il m’a rapidement donné son accord de principe, mais je voulais qu’il relise chaque chapitre pour corriger quelques imprécisions etc. Sa première réaction a été : « Écris ce que tu veux ». C’est un signe de confiance, mais je lui ai dit que c’était bien qu’il relise le bouquin. Il m’a mis en contact avec son conseiller en communication et c’est comme ça qu’est né le projet » avait confié le journaliste.