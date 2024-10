OM : De Zerbi prend une décision inattendue, il dit tout

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Privé de Leonardo Balerdi pour le déplacement à Strasbourg, Roberto De Zerbi a décidé de placer Pierre-Emile Hojbjerg en défense aux côtés de Derek Corenlius. Un choix surprenant puisque c'était plutôt Geoffrey Kondogbia qui était attendu dans ce rôle. Mais l'entraîneur de l'OM a expliqué cette surprise.

Dimanche soir pour le déplacement à Strasbourg, Roberto De Zerbi a du bricoler pour composer sa charnière centrale puisque Leonardo Balerdi était suspendu tandis que Bamo Meïté est blessé. Et alors que Geoffrey Kondogbia était attendu pour épauler Derek Cornelius, c'est finalement Pierre-Emile Hojbjerg qui a été choisi à la surprise générale. Un choix qu'explique De Zerbi.

Hojbjerg en défense, De Zerbi s'explique

« Parce que Kondogbia est gaucher, Cornelius est gaucher, Brassier est gaucher, sur les quatre, en mettre trois me semblait trop. Højbjerg a joué en défense centrale par le passé, notamment contre Nice quand Cornelius a été expulsé », explique l’entraîneur de l’OM en conférence de presse avant de poursuivre.

«C'était le choix le plus logique»

« C'était le choix le plus logique. Au milieu, Kondogbia a joué avec Koné, qui est sorti sur blessure, j'espère que ce ne sera pas trop grave. Højbjerg aurait aussi dû mieux faire, comme nous tous. Pour Højbjerg en défense centrale, je précise que Meité et Rongier étaient blessés et Balerdi suspendu », ajoute Roberto De Zerbi.