OM : De Zerbi attendu dans un autre club !

Lié à l'OM jusqu'en 2027, Roberto de Zerbi conserve une jolie côte en Italie. Passé par Sassuolo ou Brighton en Angleterre, le technicien marseillais est attendu à Rome. Légende de la formation romaine, Francesco Totti estime que De Zerbi présente le profil idéal pour succéder à l'expérimenté Claudio Ranieri la saison prochaine

L’ OM est dans l’expectative. Malgré une qualification obtenue pour la prochaine Ligue des champions , le club marseillais croise les doigts pour Roberto de Zerbi. Bien que lié à la formation phocéenne jusqu’en 2027, le coach italien s’est rendu aux Etats-Unis pour aller à la rencontre de Frank McCourt . A l’issue de cet entretien, une décision sera prise quant à son avenir à l’ OM . Très éprouvé, De Zerbi souhaiterait, certainement, obtenir des garanties sportives et régler certains malentendus qui ont eu lieu durant la saison.

Son nom est proposé à Rome

En cas d’ouverture, des clubs italiens pourraient sauter sur l’opportunité pour le recruter. Après le Milan AC, son nom est revenu à l’AS Roma. Alors que Claudio Ranieri va passer la main, Francesco Totti estime que De Zerbi dispose du profil idéal pour le remplacer. « Après Ranieri, j’espère que l’homme idéal pour l’équipe arrivera, avec du charisme et la volonté de ramener la Roma au sommet. Si je devais choisir un jeune entraîneur, je choisirais De Zerbi. C’est un gars exceptionnel, il s’investit corps et âme » a confié l’ancien attaquant romain au cours d’un entretien accordé à Sky Sports Italia.