C'est la folie à l'OM, Rabiot hallucine !

Formé au PSG, Adrien Rabiot a rejoint l'OM librement et gratuitement le 17 septembre, et ce, à la surprise générale. Interrogé sur sa toute première saison à Marseille, l'international français s'est totalement enflammé. En effet, Adrien Rabiot (30 ans) a mis en lumière l'histoire et la ferveur de l'OM.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre. Et pourtant, l'international français a été formé au PSG. Après avoir terminé sa première saison à Marseille, Adrien Rabiot a accordé une interview à Carré. Et le milieu de terrain de 30 ans s'est totalement lâché sur l'OM.

«C'est un club qui a toujours été là» « Comment est l'OM de l'intérieur ? J'avais une bonne image de l'OM, dans le sens où il y a de la ferveur. C'est un club de passionnés. Ils ont une grande histoire, ils ont gagné la Ligue des Champions. De grands noms sont passés à Marseille. C'est un club qui a toujours été là et qui fait parler », s'est enflammé Adrien Rabiot, avant d'en rajouter une couche.