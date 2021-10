Foot - OM

OM - Clash : Payet tacle deux anciennes figures du projet McCourt !

Publié le 17 octobre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que son entente n’était pas des plus cordiale par le passé à l’OM avec Florian Thauvin et André Villas-Boas, Dimitri Payet semble toujours autant remonté contre eux.

Ces derniers mois, l’OM a connu de profonds changements, que ce soit dans son effectif avec pas moins de 12 recrues durant le mercato estival ou encore sur le banc, puisque Jorge Sampaoli a été nommé après la démission soudaine d’André Villas-Boas en février dernier. Dimitri Payet, qui fait figure de cadre du projet McCourt au sein du vestiaire de l’OM, est d’ailleurs revenu dans les colonnes de L’Equipe sur ses différends avec l’entraîneur portugais, mais également avec son ancien coéquiper Florian Thauvin.

Payet égratigne Thauvin et AVB