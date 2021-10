Foot - OM

OM - Malaise : La confession de Sampaoli sur les difficultés de l’OM…

Publié le 15 octobre 2021 à 19h10 par Th.B.

Entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli a forcément témoigné de la perte de vitesse de son groupe ces dernières semaines. De quoi l’inciter à faire un point sur les difficultés sportives rencontrées par le club phocéen.

Au cours des quatre dernières sorties de l’OM, Jorge Sampaoli a vu ses hommes concédés deux matchs nuls face à Angers en Ligue 1 et à Galatasaray en Ligue Europa et deux défaites en Ligue 1 à domicile face au RC Lens et sur la pelouse du LOSC avant la trêve internationale. De quoi ralentir la locomotive phocéenne qui avait démarré la saison sur les chapeaux de roues. Pointant à la cinquième place du classement avec un match en retard et à rejouer face à l’OGC Nice, il n’est pas temps de tirer la sonnette d’alarme à l’OM, certes, mais Sampaoli a fait un point important sur la situation.

« Les suspicions arrivent sur le projet »