OM - Clash : Le maire de Nice se lâche sur Pablo Longoria et Dimitri Payet !

Publié le 24 août 2021 à 15h30 par T.M.

Après les débordements qui sont intervenus lors de la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM, on cherche désormais les coupables. Et du côté de Nice, on a notamment mis l’accent sur le comportement des Marseillais, en particulier Pablo Longoria et Dimitri Payet.

Aujourd’hui encore, les débordements de la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM font énormément parler. Et avant le passage des deux clubs devant la Commission de discipline de la LFP ce mercredi, chaque camp essaye de charger l’autre. Cela vaut notamment pour les Aiglons. Comme l’a expliqué Jean-Pierre Rivère, président de l’OGC Nice, il ne pardonne en rien les comportements de ses supporters, qui sont venus sur la pelouse de l’Allianz Riviera pour en découdre avec les joueurs de l’OM, mais il n’a pas occulté les comportements des Marseillais, que ce soit sur le terrain, mais également en tribunes avec Pablo Longoria. Et ce mardi, pour Nice Matin , Christian Estrosi, maire de Nice et présent dans les tribunes lors de la rencontre, a notamment pointé du doigt les comportements de Longoria et Dimitri Payet.

« Un président, un coach, un joueur professionnel doivent, en toutes circonstances, garder leur sang-froid »