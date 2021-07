Foot - OM

OM : Cet entraîneur de Ligue 1 qui rend un bel hommage à Jorge Sampaoli !

Publié le 21 juillet 2021 à 7h30 par T.M.

Alors que Peter Bosz vient de poser ses valises en Ligue 1 du côté de l’OL, il a envoyé un joli message à l’un de ses concurrents, Jorge Sampaoli.

A la clôture du mercato hivernal, l’OM a été secoué par la bombe lâchée par André Villas-Boas. Suite à l’arrivée d’Olivier Ntcham, le Portugais avait remis sa démission. Mis à pied puis remercié, le technicien lusitanien a vu Jorge Sampaoli débarquer fin février sur la Canebière en provenance de l’Atlético Mineiro. Après avoir officié du côté du FC Séville, l’Argentin a ainsi fait son retour en Europe. Et durant la seconde partie de saison, Sampaoli a réussi à donner un joli visage à l’OM. Désormais, il va falloir confirmer pour ce nouvel exercice. Et certains sont impatients de voir ce que cela va donner.

« J'aime l'intensité de leurs équipes »