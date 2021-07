Foot - OM

OM : Dimitri Payet s'enflamme après la victoire face à Servette !

Publié le 15 juillet 2021 à 23h16 par A.D. mis à jour le 15 juillet 2021 à 23h28

Opposé au Servette FC pour son troisième match de préparation, l'OM s'est encore imposé. Une performance qui comble de joie Dimitri Payet.