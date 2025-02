OM : «C'est lunaire», Longoria choque la Ligue 1 !

Axel Cornic

Après ses propos critiques envers l’arbitrage en marge de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre (3-0), le président de Pablo Longoria a écopé d’une lourde suspension. Président de la commission de discipline de la LFP, Sébastien Déneux est sorti du silence au sujet de cette affaire polémique, qui a rythmé l’actualité de la Ligue 1 cette semaine.

Ces derniers jours, on n’a parlé que de ça. La sortie de Pablo Longoria a soulevé une énorme polémique, qui pourrait bien être un tournant important dans la saison de l’OM. Tout le monde s’attendait à une lourde sanction et c’est finalement ce qui est arrivé, puisqu’on ne reverra plus le président marseillais au bord d’un terrain de Ligue 1 avant septembre prochain.

« Le mot de corruption n’avait jamais été utilisé et martelé comme cela au cours d’une soirée »

Très discrète jusque-là, la commission de discipline de la LFP est revenue sur cet épisode par le biais de son président. « Le mot de corruption n’avait jamais été utilisé et martelé comme cela au cours d’une soirée. Ça n’excuse en rien mais à tête reposée, il faut bien se rendre compte qu’il était sans doute dans un mauvais moment » a expliqué Sébastien Déneux.

« Longoria aurait dû se contrôler »

« Le fait qu’il tape dans des meubles, dans des caisses ou je ne sais quoi, qu’il prenne la caméra… c’est un comportement lunaire. Il aurait dû se contrôler » a précisé le président de la commission de discipline de la LFP, en poste depuis seize ans. A noter que du côté de l’OM on a totalement accepté cette sanction, mettant ainsi fin aux débats