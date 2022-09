Foot - OM

OM : Ce joueur de l'OM dévoile la méthode d'Igor Tudor

Publié le 25 septembre 2022 à 11h15 par Hugo Chirossel

De retour en Ligue 1 cet été, Jordan Veretout retrouve à l’OM un entraîneur qu’il a croisé en Serie A, Igor Tudor. Titulaire aux côtés de Valentin Rongier dans le milieu de terrain marseillais, il a expliqué ce que l’entraîneur croate lui demandait sur le terrain et son rôle dans le jeu marseillais.

Passé par Nantes et l'ASSE, Jordan Veretout a fait son retour en Ligue 1 cet été, à l’Olympique de Marseille. À l’OM, il retrouve Igor Tudor, qu’il a croisé en Serie A quand ce dernier entraînait l’Hellas Vérone. L’international français s’est exprimé sur les consignes de son nouvel entraîneur.

Veretout explique la méthode Tudor

« Ses exigences, c’est justement ce marquage, la nécessité de gagner les duels, de courir, de presser et de se replier vite quand on le fait mal afin d’aider les coéquipiers en défense. Et puis quand t’as le ballon, il faut se projeter. Avec les latéraux qui montent très haut, mettent des centres, ça joue pas mal sur les côtés », a-t-il confié dans une interview accordée à Goal .

« On est des joueurs de l’ombre »