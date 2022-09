Foot - OM

Après son choix fort, Tudor lâche une réponse claire

Publié le 18 septembre 2022 à 19h30 par La rédaction

Alors que l’OM a été tenu en échec par le Stade Rennais à l’Orange Vélodrome ce dimanche (1-1), Igor Tudor a décidé de se passer de Dimitri Payet et Gerson pour cette rencontre. Si le Français est entré en jeu en seconde période, le Brésilien a passé toute le match sur le banc. L’entraîneur marseillais s’est exprimé sur ses choix à l’issue de la rencontre.

Une première cette saison. Tenu en échec par le Stade Rennais ce dimanche (1-1), l’Olympique de Marseille a concédé ses premiers points à l’Orange Vélodrome cette saison en Ligue 1. Jusque-là, l’OM avait enchaîné quatre victoires à domicile en autant de matchs. Les Marseillais pourraient donc voir le PSG prendre seul la tête du championnat, en cas de victoire face à l’Olympique Lyonnais.

Payet et Gerson sur le banc

Décevants mardi soir lors de la défaite face à l’Eintracht Francfort en Ligue des champions (0-1), Dimitri Payet et Gerson ont démarré la rencontre face à Rennes sur le banc. Le premier a remplacé Mattéo Guendouzi à un peu moins de 20 minutes de la fin du match, tandis que le second n’est même pas entré en jeu.

« J’essaye de mettre sur le terrain ceux qui sont le plus forts »

Présent en conférence de presse à l’issue de la rencontre, Igor Tudor a justifié ses choix. Interrogé sur son choix de titulariser Jordan Veretout et Valentin Rongier, le technicien a répété qu'il mettait les meilleurs joueurs sur le terrain. Un message qui fait évidemment écho à la mise à l'écart de Gerson et Payet : « J’essaye de mettre sur le terrain ceux qui sont le plus forts. Jordan et Valentin méritent, il y a d’autres joueurs forts, ce n’est pas le problème, mais il y a eu aussi un problème de terrain. J’en ai parlé à mes dirigeants mais c’était compliqué de repartir de derrière », a-t-il déclaré.

Gerson, une attitude qui ne passe pas