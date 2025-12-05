OM : Ce coup hallucinant est annulé, Pierre Ménès annonce un coup de théâtre !

Amadou Diawara

Alors que la CAN va débuter le 21 décembre, l'OM aurait pu perdre ses protégés africains le 8 décembre. Mais heureusement pour Roberto De Zerbi, la FIFA a reporté le départ des joueurs d'une semaine. D'après Pierre Ménès, la Coupe d'Afrique des Nations devrait être organisée en même temps que l'Euro, et ce, pour ne plus nuire aux clubs régi par l'UEFA.

La CAN 2025 va démarrer le 21 décembre. Initialement, les joueurs africains étaient autorisés à rejoindre leurs sélections respectives le 8 décembre. Mais finalement, la FIFA a reporté leur départ d'une semaine. Ce qui fait les affaires des clubs européens, qui vont pouvoir compter sur leurs internationaux africains plus longtemps ; notamment l'OM qui devrait perdre Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) et Nayef Aguerd (Maroc). Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a proposé que la CAN soit organisée en même temps que l'Euro.

«C'est hallucinant de se priver de joueurs importants 13 jours avant la CAN» « La CAN connait des soubresauts avant même qu'elle commence, puisque les joueurs devaient être libérés treize jours avant le début de la compétition. (...) La FIFA a donc officialisé leur départ au 15 décembre. Ce qui fait que les nations africaines n'auront que six jours pour préparer la compétition avant le match d'ouverture : Maroc-Comores. Il ne me semble pas que toutes les nations aient eu beaucoup plus de jours de préparation pour la Coupe du Monde au Qatar. Cette CAN a été placée en hiver, évidemment pour ne pas être en frontal avec la Coupe du Monde, parce qu'il est évidemment impensable qu'un pays puisse disputer en même temps la CAN et le Mondial. C'est d'une logique assez implacable. Mais du coup c'est une compétition qui enquiquine les clubs, qui sont tout de même les employeurs de ces joueurs. Effectivement, dans ce contexte, c'est un petit peu hallucinant de se priver de joueurs très importants treize jours avant le début de la compétition », a développé Pierre Ménès, avant d'en rajouter une couche.