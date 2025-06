OM : Ça dégénère, le «diable» est apparu !

Joueur de l’OM entre janvier et novembre 2017, Patrice Evra n’a pas forcément laissé un très grand souvenir sur la Canebière. En revanche, ce qu’on se rappellera, c’est de son coup de sang en marge d’une rencontre d’Europa League quand Evra a asséné un coup de pied à la tête d’un supporter de l’OM. Un événement sur lequel est revenu Florian Thauvin, révélant le fou rire qui s’en est suivi.

Lors de son passage à l’OM , Patrice Evra avait complètement vrillé. En effet, avant une rencontre d’Europa League face à Guimaraes , une bagarre avait éclaté entre un supporter du club phocéen et l’Olympien, qui avait alors asséné un coup de pied à la tête de celui qui était venu à l’invectiver. Une scène folle à propos de laquelle Patrice Evra avait notamment raconté : « Il y en a un qui dit « c’est bon arrête de t’agiter comme un singe ». Franchement, ça ne me touche pas du tout, à l’âge de 17 ans on me jetait des bananes, le racisme ça ne me touche pas du tout. Ce n’est pas ça qui m’a fait… »

« Le diable s’est emparé de ton corps »

A cette époque, Florian Thauvin était également un joueur de l’OM et très proche de Patrice Evra. C’est ainsi que dans des propos accordés à France Football, celui qui évolue actuellement à Udinese a fait savoir : « À l’Olympique de Marseille, j’ai vécu des moments d’exception avec Abou Diaby, Lassana Diarra, Patrice Évra. Pat, le jour où il met son coup de pied, on était monté parler dans sa chambre avec Steve (Mandanda). Et Pat racontait : « Parfois, j’ai l’impression que le diable vient à l’intérieur de moi, j’ai des réactions bizarres ». Donc ensuite quand il fait ce geste, avec Steve on se regarde et on se comprend. Quand on revient dans le vestiaire, on va voir Évra et, même si la situation est chaotique avec ce qu’il vient de se passer, on ne peut pas s’empêcher de partir en fou rire. « Mais Pat, là, en fait, le diable s’est emparé de ton corps…» ».