OM : Benatia se fait déjà dézinguer

Thibault Morlain

Ce samedi, Mehdi Benatia faisait partie de la délégation de l’OM à Strasbourg. Le fait est que l’arrivée du Marocain n’est pas encore officielle à Marseille. Benatia n’a donc pas encore réellement débuter sa mission sur la Canebière, mais cela n’empêche toutefois pas les premières critiques d’arriver.

Après la crise de septembre, l’OM se restructure en interne. Javier Ribalta et David Friio ont notamment quitté la direction sportive et on attend encore l’officialisation de l’arrivée de Mehdi Benatia. Alors que le Marocain devrait devenir le prochain conseiller sportif de l’OM, la question est de savoir s’il sera à la hauteur du costume alors que Benatia n’a jamais été dirigeant de club pour le moment.

« Pour ce poste à l’OM, il faut quelqu’un d’expérience »

Ça va donc être une grande première pour Mehdi Benatia, lui qui était devenu agent après avoir pris sa retraite. Et c’est dans ce contexte que son arrivée à l’OM fait l’objet de critiques. Pour 20 Minutes , l’un de ses détracteurs balance : « Pour ce poste à l’OM, il faut quelqu’un d’expérience. Il n’en a aucune. Expérience de dirigeant, aucune, expérience d’agent, il débute ».

« Il sait partir d’en bas »