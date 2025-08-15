OM : Attaqué sur les réseaux sociaux, il va saisir la justice !

À la veille du lancement de Ligue 1+, Giovanni Castaldi se retrouve au cœur d’une vive polémique. Accusé par des supporters marseillais d’avoir insulté l’OM et adressé des messages dénigrants, le journaliste dénonce une fake news et annonce porter plainte. Un scandale qui intervient alors que la plateforme de la LFP débute sa première saison.
À quelques heures du coup d’envoi de la nouvelle saison de Ligue 1 et du lancement officiel de Ligue 1+, Giovanni Castaldi se retrouve malgré lui sous les projecteurs pour de mauvaises raisons. La plateforme de la Ligue de football professionnel avait annoncé en grande pompe son arrivée dans l’équipe éditoriale, aux côtés d’autres recrues prestigieuses, pour animer débats et émissions. Mais cette nomination a provoqué un déferlement d’attaques ciblées sur les réseaux sociaux, particulièrement de la part de supporters de l’OM.
Castaldi contre-attaque
En cause, un extrait vidéo ancien, tourné lors d’une émission de L’Équipe du Soir, dans lequel Castaldi bafouille et prononce un « Omerde » au lieu d’« OM », ainsi qu’une capture d’écran d’un message privé où il aurait ironisé sur « la sardine » et remercié un abonné pour « payer son salaire ». Des accusations qui, si elles étaient avérées, auraient pu entacher son image dès ses débuts sur Ligue 1+. Mais pour le principal intéressé, il ne s’agit que de manipulations malveillantes, et il entend bien rétablir sa version des faits.
Une plainte va être déposée
Face à l’ampleur de la polémique et aux menaces de boycott émanant de nombreux comptes de fans marseillais, Giovanni Castaldi a choisi de s’exprimer publiquement. Sur son compte X, l’éditorialiste a publié un long message visant à réfuter l’ensemble des accusations. « Je vois circuler deux choses me concernant sur les réseaux sociaux ces dernières heures. D’un côté, un compte me prête des propos qui ne sont pas les miens et qui sont totalement inventés. Ce DM publié est un fake ! C’est pourquoi j’ai décidé de porter plainte ». Il insiste également sur le fait qu’il n’a « rien contre l’OM » et rappelle s’être déjà expliqué à plusieurs reprises sur le fameux lapsus vidéo.