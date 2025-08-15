OM : Attaqué sur les réseaux sociaux, il va saisir la justice !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À la veille du lancement de Ligue 1+, Giovanni Castaldi se retrouve au cœur d’une vive polémique. Accusé par des supporters marseillais d’avoir insulté l’OM et adressé des messages dénigrants, le journaliste dénonce une fake news et annonce porter plainte. Un scandale qui intervient alors que la plateforme de la LFP débute sa première saison.

À quelques heures du coup d’envoi de la nouvelle saison de Ligue 1 et du lancement officiel de Ligue 1+, Giovanni Castaldi se retrouve malgré lui sous les projecteurs pour de mauvaises raisons. La plateforme de la Ligue de football professionnel avait annoncé en grande pompe son arrivée dans l’équipe éditoriale, aux côtés d’autres recrues prestigieuses, pour animer débats et émissions. Mais cette nomination a provoqué un déferlement d’attaques ciblées sur les réseaux sociaux, particulièrement de la part de supporters de l’OM.

Castaldi contre-attaque En cause, un extrait vidéo ancien, tourné lors d’une émission de L’Équipe du Soir, dans lequel Castaldi bafouille et prononce un « Omerde » au lieu d’« OM », ainsi qu’une capture d’écran d’un message privé où il aurait ironisé sur « la sardine » et remercié un abonné pour « payer son salaire ». Des accusations qui, si elles étaient avérées, auraient pu entacher son image dès ses débuts sur Ligue 1+. Mais pour le principal intéressé, il ne s’agit que de manipulations malveillantes, et il entend bien rétablir sa version des faits.