OM : Arnaque à 15 000€, il accuse Pablo Longoria !

Pablo Longoria se retrouve mêlé à une drôle d'histoire. Alors qu'il a été escroqué par un homme se faisant passer pour le président de l’OM, un supporter marseillais est persuadé d’avoir été trompé par le véritable Pablo Longoria. Ce supporter, originaire de Salon-de-Provence, a perdu 15 000€ dans cette affaire.

« Il m’a brisé ma vie. Je lui ai dit, tu as brisé une famille . » Auprès de BFM Marseille , un supporter de l’OM, originaire de Salon-de-Provence, s’est livré sur une escroquerie dont il a été victime. Sur Facebook , cet homme a eu des conversations avec un homme se faisant passer pour Pablo Longoria. Une affaire dans laquelle il a perdu 15 000€.

Escroqué par un faux Longoria, il perd 15 000€

En effet, ce supporter de l’OM a été contacté par un faux compte de Pablo Longoria, qui lui promettait de lui offrir 80 000€. Mais pour cela, il l’informe qu’il devra payer des frais bancaires et l’homme lui a alors envoyé 15 000€ en quelques mois. « J'ai dit à un ami de faire ce transfert dans le but de t'aider pour les frais que la banque a réclamé. Je t'envoie la photo du reçu et tu iras faire le retrait et le remettre sur nickel. Merci pour la compréhension mon frère », lui a écrit le faux Pablo Longoria. Malgré une escroquerie évidente, il est persuadé d’avoir affaire au véritable président de l’OM. « Au jour d’aujourd’hui, il n’y a aucun doute », a-t-il déclaré.

Le supporter de l’OM va porter plainte