OM : Après le clash avec Al-Khelaïfi, Ménès annonce un désastre !

Amadou Diawara

En marge d'AJ Auxerre-OM, Pablo Longoria a explosé. Alors que Derek Cornelius a été expulsé durant la rencontre de ce samedi, le président marseillais a dénoncé de la corruption. Ce lundi, Pierre Ménès a tenu à tacler Pablo Longoria, qui n'a pas su calmer le jeu après le clash entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor, les patrons respectifs du PSG et de l'OL.

Ce samedi, l'OM s'est fait corriger par l'AJ Auxerre. En effet, les hommes de Roberto De Zerbi ont perdu 3-0 à l'extérieur. Alors que Derek Cornelius s'est fait expulser, Pablo Longoria a explosé dans les tribunes de l'Abbé-Deschamps, avant de dénoncer de la corruption dans les couloirs de l'enceinte bourguignonne. « Quel championnat de mer**, trop corrompu. C'est bien la corruption », a crié le président de l'OM devant une caméra de sécurité.

«Il n'avait pas besoin de cette image désastreuse»

Via Face à Pierrot, Pierre Ménès a reproché à Pablo Longoria - le président de l'OM - d'avoir remis de l'huile sur le feu peu après le clash entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor, les patrons respectifs du PSG et de l'OL.

«Il ne regrette pas d'avoir mis la pression»

« Le craquage de Pablo Longoria ? Avec la réunion ridicule en visio de la Ligue, avec les insultes Textor, Al-Khelaïfi, Caillot et compagnie, le foot français n'avait vraiment pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de cette image désastreuse. Il y a un moment où il faut aussi arrêter de penser à son petit intérêt particulier. Il faut penser aussi à l'intérêt général du football, de la Fédération, du jeu, et Pablo Longoria n'a pensé à rien. Alors il parait qu'il regrette le mot corruption, mais il ne regrette pas d'avoir mis la pression. C'est dramatique et désastreux », a pesté Pierre Ménès dans une vidéo postée sur son compte YouTube Pierrot Le Foot.