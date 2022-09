Foot - OM

Igor Tudor est prêt pour découvrir la Ligue des Champions

Publié le 3 septembre 2022 à 23h30 par La rédaction mis à jour le 3 septembre 2022 à 23h35

Victorieux face à Auxerre (2-0), l’Olympique de Marseille prépare désormais son entrée en scène pour la Ligue des Champions avec un déplacement à Londres pour y affronter Tottenham. Un match qu’attend avec impatience Igor Tudor qui découvrira cette compétition en tant que numéro un d'un club.

Après avoir remporté son match face à Auxerre, l’Olympique de Marseille s’apprête à faire sa rentrée en Ligue des Champions en se déplaçant ce mercredi à Londres pour affronter Totthenam. Juste après la rencontre, l’entraîneur marseillais, Igor Tudor, s’est exprimé en conférence de presse sur la suite de la semaine.

« Cette victoire donne de la confiance »

Présent en conférence de presse juste après la victoire de l’OM face à Auxerre, Igor Tudor a voulu insister sur l’importance que cette victoire a pour la confiance. « C’est toujours important de gagner, avant ou après. Cette victoire donne de la confiance. Mais c’est le prochain match qui compte, c’est toujours pareil… »

« C’est un bon résultat et on peut maintenant se tourner vers Tottenham »

Heureux du résultat face à Auxerre, Igor Tudor ne veut désormais que penser au prochain match qui arrive face à Totthenam. Il ajoute par la suite sa joie et celle des joueurs, de jouer la Ligue des Champions cette saison. « C’est un bon résultat et on peut maintenant se tourner vers Tottenham et cette compétition que nous sommes très heureux de disputer. Tout le monde voudrait la jouer. »

« Il ne faut pas oublier que nous sommes l’équipe du 4e pot dans ce groupe »