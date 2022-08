Foot - OM

OM : Dimitri Payet en froid avec Igor Tudor ? Il répond

Publié le 28 août 2022 à 19h10 par Thomas Bourseau

Dimitri Payet ne semble plus être écarté par Igor Tudor ou plutôt relégué à un rôle de supersub. En effet, ce dimanche, l’entraîneur de l’OM a titularisé le Français en lui rendant même le brassard de capitaine lors de la victoire marseillaise à Nice (3-0). De quoi permettre à Payet de faire un point sur les rumeurs sur sa relation avec Tudor.

Depuis le début de la saison, Dimitri Payet n’a pas vraiment pu disposer du même statut que la saison passée. Capitaine et homme fort de Jorge Sampaoli, le numéro 10 de l’OM n’avait débuté aucune des trois premières journées de Ligue 1, se contentant seulement de bouts de matchs.

Tudor a titularisé Payet pour la première fois cette saison

« Je le vois en progrès, on verra la composition des prochains matchs » . Voici le bref message qu’Igor Tudor faisait passer au sujet de Dimitri Payet lors de son passage en conférence de presse vendredi. Et ce dimanche, pour le déplacement de l’OM à Nice (0-3), Payet a été titularisé aux côtés d’Alexis Sanchez, et qui plus est avec le brassard de capitaine. Une première en Ligue 1 cette saison.

Transferts - OM : Longoria prend une décision radicale pour le mercato de Payet https://t.co/HIsdOlEHtD pic.twitter.com/vodJxKbq8z — le10sport (@le10sport) August 28, 2022

« Il n'y a aucun problème Tudor-Payet, aucun souci »