Poussé vers la sortie pour 8M€, il lâche sa réponse à Longoria

Publié le 27 août 2022 à 17h15 par La rédaction mis à jour le 27 août 2022 à 17h15

Après avoir recruté Chancel Mbemba, Eric Bailly, Samuel Gigot et Isaak Touré, il sera désormais difficile de se trouver une place dans la défense de l’OM. Alors que toutes ses arrivées nécessitent un certain coût, l’Olympique de Marseille doit donc alléger sa masse salariale. Parmi les prétendants au départ, on retrouve Leonardo Balerdi. Alors que le club marseillais aurait reçu une offre de 8M€ de la part de la Bologne, le défenseur argentin serait réticent à l’idée de rejoindre le club italien.

Après un mercato XXL du côté de l’OM, Pablo Longoria doit désormais vendre pour pouvoir alléger sa masse salariale. Alors que Leonardo Balerdi est placé sur la liste des transferts, le défenseur argentin serait dans le viseur de Bologne. Un possible transfert qui pourrait renflouer les caisses de l’Olympique de Marseille.

L’opération avoisine un montant de 8,5 M/euros mais Balerdi est réticent à l’idée de rejoindre Bologne. — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) August 27, 2022

Bologne offre 8M€ pour Balerdi

Alors que Gianluca Di Marzio annonçait Leonardo Balerdi du côté de Bologne, RMC Sport confirme ce samedi cette information pour ajouter par la suite qu’une offre de 8M€ aurait été transmise par le club italien à l’OM. Le club marseillais a accepté l’offre, mais du côté du joueur, la décision serait plutôt différente.

Balerdi réticent à l’idée de rejoindre Bologne