A l’OM, Igor Tudor est déjà sur la corde raide…

Depuis son arrivée à l’OM début juillet, Igor Tudor est loin d’avoir fait l’unanimité au poste d’entraîneur. Critiqué pour ses méthodes et sa manière de travailler, le Croate pourrait faire ses valises prochainement si la tension règne.

Il est arrivé au tout début du mois de juillet pour remplacer au pied levé Jorge Sampaoli. Mais Igor Tudor est loin d’avoir convaincu les joueurs et les supporters depuis sa prise de fonction. C’est un peu le sujet de l’été à l’OM puisque malgré un début de saison en Ligue 1 plutôt bon, l’ambiance dans le vestiaire n’est pas toujours bonne. L’entraîneur croate a la réputation de ne pas rester beaucoup dans le même club mais c’est bien lui qui a été choisi pour le retour du club phocéen en Ligue des Champions. Après un mois de juillet compliqué où le club a enchaîné les mauvaises performances dans les matches amicaux, Tudor est pour le moment encore loin d’avoir convaincu.

Une situation encore tendue

Depuis son arrivée en tant qu’entraîneur du club, on ne peut pas dire que les choses se passent formidablement bien pour les Marseillais. Réputé comme quelqu’un de sanguin, Igor Tudor a rapidement pris les choses en main dans le vestiaire de l’OM, ce qui n’a pas plu à tout le monde. Ses méthodes, jugées parfois extrêmes, posent problème et certains joueurs ont demandé un entretien avec Pablo Longoria pour discuter.

Le cas Payet

Alors que la saison de Ligue 1 a commencé au début du mois d’août, le joueur qui semble avoir le plus de mal avec son nouvel entraîneur est Dimitri Payet. Le Réunionnais, une des icônes du club, est même mis à l’écart lors des matches puisqu’il a visité le banc des remplaçants lors des trois premiers matches de la saison. Cette situation encore tendue pourrait nuire aux intérêts du club qui doit jouer la Ligue des champions dans quelques semaines.

Pas le droit à l’erreur ?

Même si Pablo Longoria a choisi le successeur de Jorge Sampaoli et semble faire confiance à Igor Tudor, l’entraîneur croate va devoir changer sa manière de faire dans les semaines qui arrivent. Les résultats sont plutôt encourageants pour le moment avec deux victoires et un nul en trois journées de Ligue 1 mais les choses pourraient changer. Une mauvaise ambiance au sein d’un groupe n’est jamais bonne et si Tudor ne parvient pas à calmer les tensions, l’OM pourrait changer vite d’entraîneur. Pas très apprécié des supporters, le Croate n’a pas d’autre choix que d’espérer que les choses se passent bien en Ligue des champions, sans quoi son départ pourrait arriver beaucoup plus vite que prévu. Après son dernier échec lamentable dans la plus belle des compétitions, l’OM a à cœur de beaucoup mieux.