OM : Alexis Sanchez s’agace, Tudor va changer ses plans

Publié le 5 novembre 2022 à 12h00

Thibault Morlain

Ce dimanche, le choc en Ligue 1 verra l’OM être opposé à l’OL. Une rencontre importante pour le club phocéen qui devra relever la tête après le fiasco face à Tottenham en Ligue des Champions. Et pour cet Olympico, Igor Tudor pourrait bien revoir ses plans concernant son 11 de départ afin de satisfaire Alexis Sanchez. Explications.

Depuis quelques semaines maintenant, l’OM traverse une période de turbulences. En effet, après un début de saison fracassant sous les ordres d’Igor Tudor, les Phocéens accusent un peu le coup. En Ligue 1, les résultats ne suivent plus vraiment. Aujourd’hui, l’OM pointe à la 5ème place, à 11 points du leader, le PSG. Et c’est un choc qui attend le club phocéen ce dimanche. En effet, l’OL arrive au Vélodrome pour le tant attendu Olympico. Menés par Laurent Blanc, les Gones auront à coeur de profiter de la mauvaise passe de l’OM, qui devra donc relever la tête après ce qui vient d’arriver en Ligue des Champions contre Tottenham.

OM : Après le fiasco, Tudor fait un énorme aveu sur Alexis Sanchez https://t.co/0dbLS1gJyx pic.twitter.com/V8qwtwu7az — le10sport (@le10sport) November 5, 2022

Quelle composition pour l’OM ?

Alors que le rendez-vous approche entre l’OM et l’OL, les premiers indices sur la composition d’équipe d’Igor Tudor commencent à sortir. Ce samedi, L’Equipe dévoile d’ailleurs à quoi pourrait ressembler l’équipe phocéenne pour ce choc au Vélodrome. Alors qu’on devrait avoir le droit à du classique avec Pau Lopez, Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi, Sead Kolasinac, Jonathan Clauss, Matteo Guendouzi, Jordan Veretout et Nuno Tavares, c’est dans le trio offensif que cela devrait bouger. Selon le quotidien offensif, ce sont Alexis Sanchez, Dimitri Payet et Bamba Dieng qui pourraient être alignés.

Alexis Sanchez pas en pointe ?