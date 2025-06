OM : «A deux doigts de l’engueuler», un clash a été évité

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après 37 ans de bons et loyaux services à RMC, Jano Rességuié a tiré son trait sur son aventure pour se consacrer à de nouveaux projets. Agé de 61 ans, le journaliste est revenu sur les moments forts de sa carrière, notamment l'épopée de l'OM en Ligue Europa en 2018.

En posant son micro à la fin du match entre le Portugal et l’ Espagne dimanche dernier, Jean Resseguié a tiré un trait sur 37 ans de carrière chez RMC . Quelques jours plus tôt, le journaliste avait annoncé son départ de la station. Au cours d’un entretien accordé à So Foot, celui que l’on surnomme « Jano » a évoqué son état d’esprit.

Un joueur l'a rendu fou

Cet entretien a été aussi l’occasion pour lui d’évoquer ses meilleurs souvenirs. Immédiatement, lui revient l’épopée de l’OM en Ligue Europa, et notamment ce match face au RB Leipzig en 2018. « J’ai aussi plein de souvenirs. Marseille en 2018 avec le but de Sakai (contre Leipzig en Ligue Europa, NDLR), je suis à deux doigts de l’engueuler à l’antenne parce qu’il n’y a plus le gardien, mais il met trois plombes à frapper ! » a-t-il déclaré. Le doublé de Mamadou Sakho lors de la confrontation face à l’Ukraine en 2013 est également mentionné. « C’était l’extase totale. Je rentrais du match aller à Kiev avec la grosse déception d’avoir vu l’équipe de France mauvaise, de me dire qu’elle ne va pas aller au Brésil. Les gens n’attendaient qu’une chose : vivre une soirée mémorable. Il n’y avait que des supporters dans le stade. Sakho, c’est le Thuram des années 2010 ! » a-t-il lâché.