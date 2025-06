OM : Pogba en Ligue 1, c’est validé !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Paul Pogba en Ligue 1, bientôt une réalité. Alors que la rumeur OM a fait son temps, le milieu de terrain se serait rapproché de l'AS Monaco, qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Pour l'ancien joueur Kévin Diaz, le club monégasque est l'endroit idéal pour se relancer.

Paul Pogba est toujours en salle d’attente. Mais plus pour longtemps si l’on se réfère aux informations dévoilées ce vendredi. Suspendu pour dopage et autorisé à revenir à la compétition depuis le mois de mars, le milieu de terrain tricolore serait en discussions avec l ’AS Monaco . Pour Kévin Diaz , la formation du rocher coche plusieurs cases.

« Pogba à l'AS Monaco ? Je trouve que c'est une très bonne idée, parce que le contexte Paul Pogba avec l'AS Monaco ça passe bien aujourd'hui. C'est calme là-bas. Il n'y a pas une grosse pression médiatique. Il n'y a pas une grosse pression non plus des supporters ou quoi que ce soit. Donc j'ai envie de te dire qu'il sera dans un environnement parfait. Il sera dans un environnement où il va pouvoir reprendre goût au foot, avec le nouveau centre d’entraînement à la performance ultra niveau. Pour lui, c'est parfait. Pour le club, je pense que ça reste une opportunité » a déclaré l’ancien joueur sur RMC.

« Il serait scruté tous les jours à l'OM »

Selon lui, l’AS Monaco est la destination idoine, alors que l’OM lui aurait mis sur les épaules une pression énorme. « Monaco, c'est un peu le glamour, et Pogba représente ça aussi. Monaco, ils ont quand même de l'oseille, donc ils n'ont pas énormément à perdre en tentant de relancer Pogba. S'il allait à Marseille, il serait scruté tous les jours. Là, il va pouvoir se balader tranquille sur le Rocher. Je n'y avais pas du tout pensé, mais je pense que c'est un mariage qui peut le faire, et je lui souhaite. Pour moi Monaco, c'est l'idéal pour travailler sereinement » a déclaré Diaz durant l’After Foot.