Départ de RMC : Il dit adieu à Daniel Riolo

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La voix du football va quitter RMC. Agé de 61 ans, Jean Rességuié a officialisé son départ. La finale de Ligue des Nations dimanche sera sa dernière rencontre. Au cours d'un long entretien, le journaliste a évoqué les raisons qui l'ont motivé à prendre cette décision et annoncé le nom de son successeur.

Rességuié dit stop

« Je commençais à avoir des difficultés avec les enchaînements. Je vais avoir 62 ans et je suis un peu usé au rythme de 80 matchs par an. Il y a des raisons personnelles, aussi. Je veux passer plus de temps avec mon épouse. J’ai couvert sept Euros, sept Coupes du Monde, j’ai vu les Bleus gagner en 2000 et en 2018, il me restait cette Ligue des champions, que la France n’avait pas gagnée depuis 32 ans et l’OM » a admis Rességuié.