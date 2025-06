Nouveau logo pour l’OM, la révélation !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cela a été confirmé par Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille aura prochainement un nouveau logo. La direction travaille sur le projet, et plusieurs idées circulent sur ce sujet qui passionne les supporters. Une première tendance semble se dégager : l’OM devrait miser sur un tout nouvel écusson, et ne pas repartir sur la base d’un ancien.

C’est une rumeur qui courait depuis un certain temps, et c’est désormais acté, l’Olympique de Marseille va prochainement changer de logo. Présent face à la presse quelques jours après la fin de la saison de Ligue 1, Pablo Longoria avait confirmé qu’un travail était actuellement réalisé. « Ça fait partie d'une transformation du club vers l'avenir. On doit s'adapter à une ère moderne de communication. Tu dois respecter l'histoire mais aussi avoir une identité propre. C'est un des projets sur lequel on travaille, mais tu dois respecter ton histoire et être identifiable », confiait le président de l’OM.