«Qu’il vienne me le dire en face !» : Un joueur de l’OM menace Pablo Longoria !

La rédaction

La tension entre Chancel Mbemba et Pablo Longoria atteint son paroxysme. Mis à l’écart depuis un an, le défenseur congolais n’hésite plus à défier publiquement le président de l’OM. Entre échanges houleux en privé et refus d’échanger en Côte d’Ivoire, l’histoire entre les deux hommes semble définitivement rompue, sans retour possible.

Après une année complète passée dans le loft de l’OM, Chancel Mbemba voit enfin le bout du tunnel. Le défenseur congolais était l’un des joueurs les plus importants de l’OM lors des deux dernières saisons avant de rentrer dans un clash avec ses dirigeants. Une dispute qui est devenue depuis une guerre d’ego avec Pablo Longoria.

Le clash entre Mbemba et Longoria Après tant de problèmes, plus aucune résolution à l’amiable ne semble possible. L’Équipe explique les débuts de ce clash entre Chancel Mbemba et le président de l’OM. En février 2024, le défenseur olympien ne voulait pas saluer Pablo Longoria, en Côte d’Ivoire, lors de la CAN.