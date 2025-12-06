L'OM victime d'un piège fatal !

Axel Cornic

Le mois de décembre commence très mal pour l’Olympique de Marseille, qui a perdu sur la pelouse du LOSC (1-0). Une défaite qui peut faire très mal, puisque les hommes de Roberto De Zerbi pourraient bien voir s’éloigner la tête du classement de Ligue 1, avec le RC Lens et le Paris Saint-Germain qui n’ont pas encore joué en cette 15e journée.

Décidément, l’OM marche sur courant alternatif. Après avoir réalisé un mois de septembre exceptionnel, les Marseillais sont tombés dans leurs travers en octobre, avant de relever la tête en novembre. Mais nous voilà en décembre et les choses se passent encore mal, avec une défaite à Lille qui peut couter très cher.

« On savait ce qu’on avait à faire, on connaissait leur tactique » Il n’y a pas que le résultat qui pose problème, puisque l’approche de la rencontre par Roberto De Zerbi est également pointée du doigt, avec des Lillois qui avaient bien préparé leur plan. « On savait ce qu’on avait à faire, on connaissait leur tactique » a annoncé Nathan Ngoy, d’après La Voix du Nord.