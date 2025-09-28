L’OM imite le PSG ? «Ça peut faire mal» !

Remplaçant lors des deux derniers matchs, Angel Gomes a retrouvé une place de titulaire vendredi, à l'occasion de la victoire de l’OM à Strasbourg (1-2). Surpris de le voir positionné un plus haut qu’à l’accoutumée, Benoît Cheyrou a apprécié son entente avec Pierre-Emile Hojbjerg et Matt O’Riley. Selon lui, si ce trio arrive à trouver une relation similaire à celle du milieu du PSG, alors « ça peut faire mal ».
Alors qu’il avait été titularisé lors de tous les matchs depuis le début de la saison, Angel Gomes est resté sur le banc contre le Real Madrid (2-1) en Ligue des champions, puis face au PSG (1-0). Un choix que Roberto De Zerbi a expliqué en conférence de presse, avant de remettre l’international anglais (4 sélections) dans son onze de départ vendredi, à l'occasion de la victoire de l’OM sur la pelouse de Strasbourg (1-2).
« La nouveauté, pour moi, était de voir Angel Gomes en numéro 10 »
« J’étais surpris par la composition de départ ? Un peu. Entre Strasbourg et l’OM, on a eu mal à la tête au moment de faire les compositions probables. La nouveauté, pour moi, était de voir Angel Gomes en numéro 10 et Matt O’Riley un cran plus bas. Je pensais que ce serait l’inverse », a confié Benoît Cheyrou auprès de La Provence.
« S’ils arrivent à bien s’entendre et à trouver une relation comme celle du PSG »
« Mais ça peut être une force pour la suite, on a vu les trois tourner et permuter, jouer en une touche », a ajouté l’ancien joueur de l’OM à propos de la relation entre Angel Gomes, Matt O’Riley et Pierre-Emile Hojbjerg. « S’ils arrivent à bien s’entendre et à trouver une relation comme celle du PSG, entre Vitinha, Neves et Fabian Ruiz, ça peut faire mal. (Arthur) Vermeeren va entrer dans cette rotation, ce sera un plus. »