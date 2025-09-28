L’OM imite le PSG ? «Ça peut faire mal» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Remplaçant lors des deux derniers matchs, Angel Gomes a retrouvé une place de titulaire vendredi, à l'occasion de la victoire de l’OM à Strasbourg (1-2). Surpris de le voir positionné un plus haut qu’à l’accoutumée, Benoît Cheyrou a apprécié son entente avec Pierre-Emile Hojbjerg et Matt O’Riley. Selon lui, si ce trio arrive à trouver une relation similaire à celle du milieu du PSG, alors « ça peut faire mal ».

Alors qu’il avait été titularisé lors de tous les matchs depuis le début de la saison, Angel Gomes est resté sur le banc contre le Real Madrid (2-1) en Ligue des champions, puis face au PSG (1-0). Un choix que Roberto De Zerbi a expliqué en conférence de presse, avant de remettre l’international anglais (4 sélections) dans son onze de départ vendredi, à l'occasion de la victoire de l’OM sur la pelouse de Strasbourg (1-2).

« La nouveauté, pour moi, était de voir Angel Gomes en numéro 10 » « J’étais surpris par la composition de départ ? Un peu. Entre Strasbourg et l’OM, on a eu mal à la tête au moment de faire les compositions probables. La nouveauté, pour moi, était de voir Angel Gomes en numéro 10 et Matt O’Riley un cran plus bas. Je pensais que ce serait l’inverse », a confié Benoît Cheyrou auprès de La Provence.