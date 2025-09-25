OM : De Zerbi convoque deux joueurs pour leur annoncer une mauvaise nouvelle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec un effectif pléthorique à sa disposition, Roberto De Zerbi est obligé de faire des choix et donc des déçus. Dans cette optique, l'entraîneur de l'OM annonce notamment avoir convoqué Angel Gomes et Arthur Vermeeren afin de leur expliquer qu'il ne jouerait pas contre le Real Madrid et le PSG.

Compte tenu du recrutement très important mené par l'OM cet été, Roberto De Zerbi dispose d'un effectif XXL pour aborder cette saison. Par conséquent, cela l'oblige à faire des choix dans ses compositions d'équipe, ce qui fut le cas contre le Real Madrid et le PSG, deux rencontres durant lesquels il a laissé sur le banc deux recrues estivales à savoir Angel Gomes et Arthur Vermeeren. Mais Roberto De Zerbi leur a expliqué son point de vue.

De Zerbi convoque Angel Gomes et Arthur Vermeeren « Exactement pour ce que vous venez de dire. Ce n’étaient pas les matchs parfaits pour lui, d’un point de vue tactique et physique, en couverture du terrain. J’ai choisi d’autres joueurs. Contre Lorient, il avait été le meilleur. À Madrid, il allait rentrer avant l’expulsion », lance-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.