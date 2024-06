L’OM frôle la crise, McCourt prend une grande décision !

Thomas Bourseau

Dans le collimateur de la Direction nationale du contrôle de gestion au vu de sa situation économique, l’OM pourrait avoir passer avec brio son test mercredi afin de préparer au mieux la suite du projet auquel Frank McCourt adhérerait à 100 %. Explications.

Outre les problèmes sportifs de la saison qui ont engendré l’absence de l’équipe première dans les trois compétitions européennes lors de l’exercice à venir, les problèmes financiers de l’OM sont légion. Si bien que la masse salariale du club phocéen a été encadrée par la Direction nationale du contrôle de gestion en novembre dernier.

L’OM passe le test de la DNCG ?

Mercredi, l’OM passait devant la DNCG qui attend des « éléments complémentaires » laissant un sursis au club qui n’était de toute manière pas inquiet d’une éventuelle sanction de sa part selon les informations de La Provence. Le président Pablo Longoria et le directeur administratif et financier Alban Juster ont effectué une présentation du budget pour l’exercice fiscal à venir et ont été entendus par le gendarme financier du football français. Le soutien de Frank McCourt aurait pesé.

McCourt jure fidélité à l’OM et s’engage pleinement au club !