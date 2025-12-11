Le vestiaire de l'OM annonce son «joueur phare» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la victoire sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise, l'OM s'est replacé pour la qualification en Ligue des champions. Un succès marqué par la prestation de Mason Greenwood, auteur d'un doublé. D'ailleurs, au sein du vestiaire marseillais, on n'hésite pas à s'enflammer pour son numéro 10.

Très impressionnant depuis le début de la saison, Mason Greenwood a surfé sur sa lancée en inscrivant un doublé pour offrir la victoire à l'OM sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise (3-2). Une prestation largement saluée au sein du vestiaire marseillais, notamment par Geoffrey Kondogbia.

Le vestiaire de l'OM s'enflamme pour Greenwood « Mason, il faut dire la vérité, c’est notre joueur phare dans le domaine offensif. Il a cette faculté à débloquer les situations. À nous de le mettre dans les meilleures dispositions pour briller », a-t-il confié en zone mixte après le match. Un avis d'ailleurs partagé par un autre cadre du vestiaire à savoir Pierre-Emile Hojbjerg.