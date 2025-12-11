Le vestiaire de l'OM annonce son «joueur phare» !

Après la victoire sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise, l'OM s'est replacé pour la qualification en Ligue des champions. Un succès marqué par la prestation de Mason Greenwood, auteur d'un doublé. D'ailleurs, au sein du vestiaire marseillais, on n'hésite pas à s'enflammer pour son numéro 10.
Très impressionnant depuis le début de la saison, Mason Greenwood a surfé sur sa lancée en inscrivant un doublé pour offrir la victoire à l'OM sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise (3-2). Une prestation largement saluée au sein du vestiaire marseillais, notamment par Geoffrey Kondogbia.
Le vestiaire de l'OM s'enflamme pour Greenwood
« Mason, il faut dire la vérité, c’est notre joueur phare dans le domaine offensif. Il a cette faculté à débloquer les situations. À nous de le mettre dans les meilleures dispositions pour briller », a-t-il confié en zone mixte après le match. Un avis d'ailleurs partagé par un autre cadre du vestiaire à savoir Pierre-Emile Hojbjerg.
«C'est notre joueur phare»
« Je suis content pour l’équipe, tout le monde et aussi Mason qui nous a marqué deux buts. Il nous fait du bien, même s’il peut s’améliorer en jouant le match jusqu’au bout, parce que je le compare aux meilleurs du monde. C’est un gars sympa qui mérite ce qu’il récolte. On voit son potentiel, on applaudit aussi son travail. On ne va pas lui casser la tête pour lui casser la tête. Il fait un boulot incroyable même s’il est encore un peu jeune dans le foot, la vie. Il peut encore s’améliorer, comme moi à 30 ans », estime l'international danois.