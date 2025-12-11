Transfert d’un phénomène : Bagarre annoncée au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs saisons désormais, le PSG cherche à recruter des jeunes joueurs prometteurs. A la recherche de pistes au niveau de son entrejeu, le club parisien serait intéressé par le profil de Johan Manzambi (20 ans), grande révélation du début de saison avec Fribourg. Néanmoins, une forte concurrence semble déjà en place dans ce dossier.

De quoi sera fait le prochain mercato hivernal du PSG ? En janvier dernier, le club parisien avait frappé très fort avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Cet hiver, Paris pourrait également se montrer offensif, en recrutant un jeune joueur très prometteur.

Le PSG sur un crack de Bundesliga Peu habitué à scruter le marché allemand, le PSG semble pourtant avoir déniché sa nouvelle pépite en Bundesliga. A en croire les dernières révélations de BILD, Paris scrute avec attention l’évolution de Johan Manzambi, véritable révélation du début de saison avec Fribourg. Âgé de 20 ans, le milieu de terrain international Suisse semble donc avoir tapé dans l’œil des dirigeants parisiens, qui vont devoir batailler pour le recruter.