Lionel Messi rappelé par son ex ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au FC Barcelone, Lionel Messi demeure une légende vivante du club blaugrana bien qu’il n’ait pas pu y faire ses adieux aux socios au vu des circonstances de son départ en 2021. De quoi avoir causé une blessure profonde chez l’Argentin. Son ancien partenaire de jeu Andrés Iniesta a livré son ressenti sur le feuilleton qui entoure son hypothétique retour à la maison.

Lionel Messi a récemment dit oui à l’Inter Miami. Arrivé en 2023 après deux piges compliquées émotionnellement parlant pour lui et sa famille au Paris Saint-Germain, l’octuple lauréat du Ballon d’or a pris la décision de rallonger son aventure au sein de la franchise floridienne, tout juste couronnée championne de Major League Soccer, jusqu’en 2028.

«Leo m’a dit qu’il ne rêvait que d’une vie près du Camp Nou» A bientôt 39 ans, Messi n’en a pas fini avec sa carrière de footballeur. Et pourtant, le co-propriétaire de l'Inter Miami qu'est David Beckham a clairement fait savoir qu’il planifie déjà l’après pour l’Argentin avec une vie à Miami à durée indéterminée. « J’aimerais que Messi vive à Miami après sa retraite. Mais Leo m’a dit qu’il ne rêvait que d’une vie près du Camp Nou ».