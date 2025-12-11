Lionel Messi rappelé par son ex ?

Au FC Barcelone, Lionel Messi demeure une légende vivante du club blaugrana bien qu’il n’ait pas pu y faire ses adieux aux socios au vu des circonstances de son départ en 2021. De quoi avoir causé une blessure profonde chez l’Argentin. Son ancien partenaire de jeu Andrés Iniesta a livré son ressenti sur le feuilleton qui entoure son hypothétique retour à la maison.
Lionel Messi a récemment dit oui à l’Inter Miami. Arrivé en 2023 après deux piges compliquées émotionnellement parlant pour lui et sa famille au Paris Saint-Germain, l’octuple lauréat du Ballon d’or a pris la décision de rallonger son aventure au sein de la franchise floridienne, tout juste couronnée championne de Major League Soccer, jusqu’en 2028.
«Leo m’a dit qu’il ne rêvait que d’une vie près du Camp Nou»
A bientôt 39 ans, Messi n’en a pas fini avec sa carrière de footballeur. Et pourtant, le co-propriétaire de l'Inter Miami qu'est David Beckham a clairement fait savoir qu’il planifie déjà l’après pour l’Argentin avec une vie à Miami à durée indéterminée. « J’aimerais que Messi vive à Miami après sa retraite. Mais Leo m’a dit qu’il ne rêvait que d’une vie près du Camp Nou ».
«Je ne sais pas s'il y a une blessure ou non, s'il reviendra un jour et à quel titre»
Se pourrait-il donc que Lionel Messi retrouve le Spotify Camp Nou… en tant que joueur avant de raccrocher les crampons ? Andrés Iniesta, ex-coéquipier de La Pulga au FC Barcelone, a laissé la porte ouverte à une telle éventualité au cours d’une interview accordée à Marca. « Je ne sais pas s'il y a une blessure ou non. Je ne peux pas en dire plus que ce que Leo représente pour le Barça. Cela ne changera jamais, peu importe qui sera là, peu importe le moment. Je ne sais pas s'il y a une blessure ou non, s'il reviendra un jour et à quel titre, mais le plus important est ce que Leo représente pour le Barça ». Pourtant, le directeur sportif Deco a récemment expliqué à la Cadena SER qu’un tel évènement n’est pas d’actualité au FC Barcelone.