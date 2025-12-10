Messi - Cristiano Ronaldo : La punchline inattendue !

Axel Cornic

Passé notamment par Chelsea et le Paris Saint-Germain au cours de sa carrière, David Luiz joue toujours à haut niveau. Le défenseur de 38 ans est en effet sous contrat avec le club chypriote de Pafos, qui affronte la Juventus ce mercredi en Ligue des Champions. Et dans la presse italienne, il a fait une sortie assez remarquée...

A une époque pas si lointaine, les joueurs du PSG n’avaient pas vraiment la cote. Avant de remporter la Ligue des Champions avec Luis Enrique, le club parisien faisait l’objet de nombreuses critiques et les catastrophes sportives sont bien connues.

« Les moqueries sur les réseaux sociaux concernant le petit pont de Suarez ne m'ont jamais atteint » David Luiz a fait partie de ce PSG, avec notamment la fameuse remontada de 2017 face au FC Barcelone. « Les moqueries sur les réseaux sociaux concernant le petit pont de Suarez ne m'ont jamais atteint. On m'a comparé à la Tour Eiffel, mais j'ai toujours continué à tracer mon propre chemin » a confié le défenseur brésilien, dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport.