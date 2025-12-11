PSG - Zaïre-Emery : La fin est annoncée !

Pierrick Levallet

Warren Zaïre-Emery semble enfin s’être remis la tête à l’endroit. L’international français vivait quelques mois difficiles avec le PSG. Mais son calvaire semble être arrivé à son terme. Le joueur de 19 ans brille sur le côté droit de la défense parisienne en l’absence d’Achraf Hakimi, blessé à la cheville depuis le 4 novembre.

Les derniers mois ont été compliqués pour Warren Zaïre-Emery au PSG. L’international français avait clairement perdu de sa superbe et n’affichait plus le même rendement qu’à ses débuts chez les Rouge-et-Bleu. Mais ces dernières semaines, tout semble aller beaucoup mieux pour le joueur de 19 ans, qui remplace Achraf Hakimi sur le côté droit de la défense.

Zaïre-Emery rassure au PSG Comme le rapporte Le Parisien, la surface de jeu que Warren Zaïre-Emery occupe sur le terrain et sa propreté dans les tâches défensives rassureraient au PSG. Cela permettrait de tourner la page d’une période délicate pour le titi parisien, qui semble enfin avoir retrouvé son véritable niveau chez les champions d’Europe 2025.