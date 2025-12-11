F1 - Crise chez Ferrari : «Je suis dans la m*rde», Lewis Hamilton craque à la télévision…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Comme beaucoup de jeunes pilotes aspirant à courir en Formule 1, Lewis Hamilton s’est imaginé enfant dans une monoplace Ferrari. Un rêve qu’il a pu concrétiser en cette saison 2025 qu’il préfère oublier au vu de ses performances chez la Scuderia. Sixième du championnat du monde, l’Anglais a une fois de plus pesté contre son ingénieur de course au Grand Prix d’Abu Dhabi avec, comme conclusion d’une saison poussive, un échange assez lunaire diffusé à la télévision.

Le rêve d’une vie a viré au cauchemar pour Lewis Hamilton. Ayant la possibilité de réaliser son vœu de gosse en conduisant la mythique Ferrari en Formule 1 pour le championnat du monde 2025, le septuple champion du monde britannique de F1 a eu toutes les peines du monde à s’acclimater à la SF-25. Sixième au classement des pilotes derrière son coéquipier Charles Leclerc, sans aucun podium à signaler, Hamilton a traîné son spleen pendant une bonne partie de la saison, affirmant même à un moment donné que Ferrari méritait peut-être de changer de pilote si l’écurie italienne souhaitait gagner.

«Préviens-moi quand j’ai le premier, mec ! Mais… sérieux ! Je suis dans la m*rde maintenant» Dimanche dernier, lors du Grand Prix d’Abu Dhabi qui scellait la saison avec le premier sacre mondial de Lando Norris, Lewis Hamilton a une fois de plus été irrité par son ingénieur de course. Ricardo Adami lui a communiqué un avertissement pour une nouvelle sortie de piste… sans lui en faire part dès sa première. « Fais attention aux limites de piste au virage 1, on a eu le deuxième avertissement ». Ce qui a rendu Hamilton assez colérique à la radio. « Préviens-moi quand j’ai le premier, mec ! Mais… sérieux ! Je suis dans la m*rde maintenant ».