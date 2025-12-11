Transfert : Contacté par le PSG, il annonce un gros dilemme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, le FC Metz accueille le PSG en championnat, une rencontre qui donnera ainsi l'occasion à Benjamin Stambouli de retrouver son ancien club. En 2015, le Français était recruté par la formation parisienne, quittant à cette occasion Tottenham. Revenant sur ce transfert, Stambouli raconte le dilemme qui s'était présenté à lui.

La parenthèse anglaise aura été brève pour Benjamin Stambouli. Parti de Montpellier pour Tottenham en 2014, le Français est vite revenu dans l'Hexagone. En effet, en 2015, il est recruté par le PSG, moyennant 9M€. Désormais au FC Metz, Stambouli s'apprête à recroiser le chemin du club de la capitale, l'occasion pour lui de raconter comment il s'est retrouvé à signer à Paris.

« Une grande émotion, puis vient le temps de la réflexion » C'est pour le Républicain Lorrain que Benjamin Stambouli a ainsi raconté son transfert au PSG en 2015. Le désormais joueur de Metz a alors confié : « Quelle est ma réaction quand le PSG me contacte ? Tu te sens privilégié. C’est d’abord une grande émotion, puis vient le temps de la réflexion par rapport au projet présenté. Avant de signer, j’ai pas mal échangé avec Olivier Létang (le directeur sportif), avec le coach (Laurent Blanc) et son adjoint Jean-Louis Gasset ».